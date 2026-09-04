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Het kabinet heeft €2 miljard geschrapt, maar €4,8 miljard aan bezuinigingen op WW en WIA staat nog overeind: dit verandert er als jij je baan verliest

Politiek
door Dirk Kruin
vrijdag, 04 september 2026 om 13:32
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70 procent van de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid blijft staan, zo stelt de FNV vandaag in reactie op de gelekte kabinetsbegroting. Het kabinet is voornemens om 6,8 miljard euro te bezuinigen op sociale zekerheid, waarvan het gros is gericht op WW en WIA. Voor iemand met een modaal inkomen die straks zijn baan verliest, kan dat tot €33.600 bruto minder WW-uitkering betekenen.

Geschrapt, uitgesteld, overeind

Uit gelekte Prinsjesdagstukken, in handen van RTL Nieuws, blijkt dat het kabinet de voorgenomen verlaging van het maximale dagloon met 20 procent definitief schrapt. Volgens RTL kost dat €824 miljoen. Die verlaging zou de hoogte van alle uitkeringen hebben geraakt: WW, WIA en ziektewet. Dat gevaar is geweken. De AOW-bezuiniging van €2,8 miljard gaat eveneens definitief niet door en is nu in de begroting verwerkt, zoals we eerder beschreven in AOW-bezuiniging definitief van tafel: drie dingen die je nu weet over jouw pensioen.
Maar de geplande halvering van de maximale WW-duur van 24 naar 12 maanden wordt slechts met een jaar uitgesteld, tot 2029. De maatregel zelf is niet van tafel. Ook het plan om de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten af te schaffen schuift een jaar op, goed voor €310 miljoen.
We zien namelijk vooral uitstel, geen afstel.
- FNV, 4 september 2026

Zoveel minder WW krijg je straks

De hoogte van je WW verandert niet: de eerste twee maanden keert het UWV 75 procent van je dagloon uit, de resterende maanden 70 procent. Het verschil zit volledig in de duur. En dat tikt fors aan.
Neem iemand met een modaal inkomen van €48.000 bruto per jaar en een lang arbeidsverleden. Onder de huidige regels is de maximale WW-duur 24 maanden. Bij modaal levert dat zo'n €67.600 bruto in totaal op (twee maanden aan 75 procent, daarna 70 procent van het dagloon). Na de halvering resteert nog maar 12 maanden: circa €34.000. Het verschil: €33.600 bruto.
Je maandelijkse uitkering blijft hetzelfde. Je krijgt hem alleen half zo lang.

Per inkomensgroep

Het verschil in totale bruto WW bij maximaal opgebouwd arbeidsverleden (24 jaar of meer), berekend op basis van de huidige regels versus de geplande halvering:
  • Bruto jaarinkomen €30.000: circa €21.000 minder WW over de hele uitkeringsperiode
  • Modaal inkomen (€48.000): circa €33.600 minder
  • Tweemaal modaal (€96.000): circa €56.600 minder (afgetopt op het maximumdagloon van €309,91 per dag)
De duur van de WW is gekoppeld aan je arbeidsverleden: voor elk gewerkt jaar heb je recht op één maand WW, tot het huidige maximum van 24 maanden. Wie korter heeft gewerkt, verliest bij halvering minder maanden in absolute zin, maar het vangnet wordt voor iedereen smaller.

Ziek worden wordt riskanter

De bekorting van de WW-duur werkt één op één door in de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Na die kortere fase val je terug op de veel lagere WGA-vervolguitkering. Wie zijn baan verliest, kan sneller zonder inkomen komen te zitten. Wie ziek wordt en niet meer of minder kan werken, dreigt minder bescherming en inkomen te krijgen.

September wordt stakingsmaand

De FNV vindt het meer dan duidelijk dat de acties tegen de bezuinigingen door moeten gaan, nu uit de uitgelekte kabinetsbegroting blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen. Eerder schreven we al dat de vakbonden hun acties doorzetten ondanks de verzachtingen (zie Vakbonden staken ondanks verzachten bezuiniging sociale zekerheid). Het volledige actieoverzicht voor september:
  • 4 september: staking in de havens
  • 8 september: duizenden overheidsmedewerkers naar de Koekamp in Den Haag
  • 9 september: 24-uursstaking in het openbaar vervoer en de railsector
  • Doorlopend in september: acties in de zorg, de metaalsector en andere sectoren
De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn niet verdwenen. Ze zijn verschoven. Wie nu een vaste baan heeft, merkt er voorlopig niets van. Maar verlies je je werk na 2029, dan is het vangnet een stuk kleiner dan je gewend was.
Bronnen: FNV, Flexmarkt, Accountancy Vanmorgen

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