Dit land is stiekem net zo mooi als Scandinavië, maar dan veel goedkoper

Scandinavië staat garant voor ruige natuur, minimalistisch design en torenhoge prijzen. Er is een Europees land dat dezelfde sfeer biedt, voor een fractie van de prijs. Welkom in Estland.

Op het eiland Vormsi voelt het allemaal Zweeds aan. Roestrode boerderijen, blauw-gele vlaggen, eindeloze dennenbossen en ruige Baltische stranden: het lijkt in alles als een tochtje naar Scandinavië. Alleen betaal je voor een kop koffie met kaneelbroodje hier geen 10 euro zoals in Zweden, maar slechts 4.

Waarom niemand het doorheeft

Volgens historicus Mart Kuldkepp (University College London) wordt Estland internationaal vooral gezien als voormalige Sovjetstaat. Het land zelf denkt daar heel anders over. "Internationaal wordt Estland vaak gedefinieerd door zijn Sovjetverleden en als Baltische staat, maar het land benadrukt zelf altijd zijn nabijheid tot en verwantschap met de Noordse wereld", zegt Kuldkepp tegen de BBC.

Dat kan verklaren waarom steeds meer Estse restaurants in de Michelingids verschijnen.

Niet zo gek: Estland stond eeuwenlang onder Deens en vooral Zweeds bestuur. Die periode (16e-18e eeuw) staat er nog steeds bekend als de "goede oude Zweedse tijd", met afgeschafte horigheid en nieuwe scholen. Tot 1944 woonden er zelfs duizenden etnische Zweden in Estland, tot de Sovjet-invasie ze wegjoeg.

Die geschiedenis leeft weer op, onder meer op eilanden als Vormsi, Saaremaa en Hiiumaa. In het dorpsmuseum van Vormsi vertelt Elisabeth, wier familie destijds vluchtte, hoe bijzonder dat voelt: "Ik groeide op met het idee dat ik Vormsi kende, omdat mijn grootvader een model van zijn huis had gemaakt. Nu heb ik hier zelf een zomerhuis en voelt het als thuiskomen."

Ook je bord ziet er Scandinavisch uit

Het Noordse gevoel zit 'm niet alleen in de geschiedenis. Tijdens het jaarlijkse Café Day serveren Estse gezinnen zelfgemaakte gerechten in hun tuin — zoals zalm, bessencompote en limonade — voor minder dan 10 euro. In de badplaats Haapsalu eet je verse vis voor 12 euro, en de hotels doen qua stijl gewoon mee met Stockholm.

Estland stond eeuwenlang onder Deens en vooral Zweeds bestuur. Die periode (16e-18e eeuw) staat er nog steeds bekend als de "goede oude Zweedse tijd".

Zelfs hoofdstad Tallinn heeft die dubbele charme: een middeleeuwse Hanzestad-binnenstad, gecombineerd met designwinkels en minimalistische restaurants die zo in Helsinki of Kopenhagen zouden passen. Kunsthistoricus Kersti Markus wijt daar de opmars van Estland in de Michelingids aan:"Dat kan verklaren waarom steeds meer Estse restaurants in de Michelingids verschijnen."

Waarom betaal je nog Zweedse prijzen?

Estland verkoopt zichzelf in Finland zelfs als "hun achtertuin", met een verwante taal, vergelijkbare humor en een gedeelde saunacultuur. Wie het Scandinavische gevoel wil, maar niet de Scandinavische drukte en prijzen, kan in Estland zijn hart ophalen.