Ledenbestand fitnessketen Basic-Fit blijft groeien

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 8:03
anp171025074 1
HOOFDDORP (ANP) - Fitnessketen Basic-Fit heeft in het derde kwartaal opnieuw meer leden verwelkomd. Volgens de beursgenoteerde sportscholenuitbater kwamen er in de afgelopen periode 218.000 nieuwe abonnees bij. Het klantenbestand groeide over de eerste negen maanden van dit jaar met 13 procent tot 4,73 miljoen. Het aantal clubs steeg in die periode met 78 tot 1653.
Volgens Basic-Fit was in alle markten groei te zien. Het bedrijf is actief in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Frankrijk. De Franse markt is het grootst voor Basic-Fit met 893 sportscholen. De onderneming zegt op koers te liggen om dit jaar ongeveer honderd nieuwe clubs te openen.
De omzet steeg in de eerste drie kwartalen met 16 procent tot ruim 1 miljard euro. Voor heel dit jaar voorziet Basic-Fit nog steeds een omzet tussen de 1,375 miljard en 1,425 miljard euro.
