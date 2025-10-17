Conflict rond Nexperia bedreigt ook Amerikaanse autoproductie

WASHINGTON (ANP/RTR) - Ook de autoproductie in de Verenigde Staten dreigt snel geraakt te worden door het conflict rond de Nijmeegse chipmaker Nexperia, waarschuwt de Alliance for Automotive Innovation (AAI). De branchevereniging in Washington, die vrijwel alle grote wereldwijde autofabrikanten zoals General Motors, Ford, Volkswagen en Toyota vertegenwoordigt, dringt aan op een snelle oplossing van het conflict.

Autofabrikanten en hun leveranciers kregen vorige week bericht van chipfabrikant Nexperia dat het de levering van zijn chips niet langer kon garanderen vanwege een geschil tussen China en de Nederlandse overheid. De Nederlandse regering plaatste Nexperia onlangs onder curatele uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech belangrijke kennis of activiteiten zou weghalen uit Europa. Als antwoord heeft China Nexperia, dat een grote fabriek heeft in de Chinese stad Dongguan, een exportverbod opgelegd.