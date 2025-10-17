Japanse oud-premier Murayama (101) overleden

OITA (ANP/AFP) - De voormalige premier van Japan Tomiichi Murayama is op 101-jarige leeftijd overleden, meldt de Sociaaldemocratische Partij (SDP). Een van zijn belangrijkste wapenfeiten is dat hij in 1995 excuses aanbood voor de rol van Japan in de Tweede Wereldoorlog.

Murayama was minister-president van 1994 tot 1996. Vijftig jaar na de Japanse overgave in de oorlog bood hij zijn excuses aan voor Japan "dat met zijn kolonialistische heerschappij en agressie enorme schade heeft berokkend en lijden heeft veroorzaakt voor de inwoners van vele landen, vooral in Aziatische naties". Hij gebruikte de woorden "diep berouw" en "oprechte excuses", die zijn opvolgers tien en twintig jaar later zouden herhalen.

Murayama overleed volgens zijn partij vrijdagochtend (Japanse tijd) in een ziekenhuis in zijn thuisstad Oita aan ouderdom, zegt de leider van de SDP in Oita. Murayama was lid van de Socialistische Partij. Die bestaat niet meer, de SDP wordt gezien als de opvolger.