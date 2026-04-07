Leiders IEA, IMF en Wereldbank praten maandag over Iranoorlog

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 20:39
PARIJS (ANP) - De leiders van het Internationaal Energieagentschap (IEA), het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank spreken elkaar maandag over de gevolgen van de Iranoorlog. Dat meldt het hoofd van het IEA, Fatih Birol, dinsdag op X.
"Deze energiecrisis vraagt om alle hens aan dek en internationale samenwerking", schrijft Birol. Hij meldt dat zijn ontmoeting met IMF-topvrouw Kristalina Georgieva en Wereldbank-president Ajay Banga zal gaan over "het werk van onze instellingen om regeringen te ondersteunen te midden van de economische gevolgen van de oorlog in Iran". Het IMF en de Wereldbank houden van maandag 13 april tot en met zaterdag 18 april de jaarlijkse voorjaarsvergaderingen.
Vorige week maakten de drie organisaties bekend een coördinatiegroep op te richten vanwege de gestegen energieprijzen en andere economische gevolgen van de oorlog. De organisaties gaan mogelijk gerichte beleidsadviezen geven en financieringsbehoeften en de bijbehorende verstrekking van financiële steun beoordelen.
