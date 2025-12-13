ECONOMIE
Levering vliegtuig voor Amerikaanse president verder uitgesteld

Economie
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 11:58
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse luchtmacht heeft de geschatte leveringsdatum voor de eerste van twee nieuwe Air Force One-vliegtuigen met een jaar uitgesteld tot medio 2028. Daarmee wordt het voor vliegtuigbouwer Boeing nog lastiger om te voldoen aan de eis van president Donald Trump, die voor het aflopen van zijn termijn in het nieuwe toestel wil vliegen.
Trump heeft in zijn eerste termijn opdracht gegeven voor de aanschaf van twee 747-8 vliegtuigen, die moeten dienen als de volgende generatie Air Force One. De huidige Air Force One-vliegtuigen zijn sinds 1990 in gebruik.
Het Air Force One-programma zou met een levering in 2028 vier jaar achter liggen op schema. Boeing stelde eerder dit jaar nog voor om de nieuwe versie van de vliegtuigen in 2027 te leveren. De tijdlijn is "het resultaat van voortdurende gesprekken tussen Boeing en de luchtmacht", meldt de Amerikaanse luchtmacht nu.
Omgebouwd
De werkzaamheden liepen onder andere vertraging op door personeelstekorten en problemen met de leveringen van het interieur. "Ze kunnen dat verdomde ding maar niet afmaken", klaagde Trump eerder.
De kosten van Boeings huidige inspanning om de twee nieuwe vliegtuigen te bouwen zijn opgelopen naar ruim 5 miljard dollar. Voor het Air Force One-programma moeten de twee 747-8 vliegtuigen worden omgebouwd tot gespecialiseerde toestellen met geavanceerde communicatie- en verdedigingssystemen. Boeing kreeg in 2018 de opdracht van 3,9 miljard dollar om de twee vliegtuigen te bouwen voor gebruik als presidentieel vliegtuig.
