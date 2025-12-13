ECONOMIE
Politie deelt naam en foto 9e verdachte moord op Sherwin Peterhof

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 11:57
anp131225062 1
PARAMARIBO (ANP) - De politie heeft op de website de naam en foto van een verdachte Rotterdammer (47) gedeeld. Deze man, Hugo Ruimwijk, wordt gezocht voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Sherwin Peterhof uit Suriname. Vermoedelijk is Ruimwijk naar Suriname gevlucht, maar het kan ook zijn dat hij daar de grens over is gegaan naar Guyana of Frans-Guyana.
Het lichaam van de 41-jarige Peterhof werd half augustus gevonden in een maisveld in de Belgische plaats Meer, net over de grens met Nederland. Peterhof was kort daarvoor in een woning aan het Bijlmerplein in Amsterdam. Daar is hij waarschijnlijk gedood tijdens een ruzie over 100.000 euro die hij zou hebben gestolen.
Hugo Ruimwijk is de negende verdachte in deze zaak. Het Openbaar Ministerie heeft een tipgeld van 7500 euro uitgeloofd.
Eén verdachte, Priscilla B., is onlangs al voor de rechter verschenen. Het OM ziet haar als spil in de zaak.
