Leveringen voor grote kledingketens vast in Bangladesh en India

DHAKA (ANP/RTR) - Kledingleveringen voor Zara-eigenaar Inditex en andere grote kledingretailers zitten vast op luchthavens in Bangladesh en India. Dat hebben drie fabrikanten in de landen laten weten. De kleding zou eigenlijk met vluchten van luchtvaartmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways worden meegenomen, maar die hebben door de oorlog in Iran veel vluchten geschrapt.

"Sommige van mijn kledingzendingen zitten momenteel vast op de luchthaven van Dhaka", zei directeur Shovon Islam van fabrikant Sparrow Group, die in Europa onder meer levert aan Inditex, M&S, Next en Primark. Hij probeert nog wel naar alternatieve manieren te kijken om de kleding op bestemming te krijgen, "maar geen van hen is eenvoudig of kosteneffectief".

Alexander Nathani van het in Mumbai gevestigde Kira Leder herkent de problemen. Zijn bedrijf maakt leren jassen voor Inditex en voor Oostenrijkse retailers Cigno Nero, Fussl en Wiedner. Hij zei dat de vrachtkosten om zijn producten van Mumbai naar Oostenrijk te vliegen zijn verdubbeld door de annuleringen.