Constitutionele crisis dreigt in Kosovo

PRISTINA (ANP/DPA) - Kosovo dreigt in een constitutionele crisis te verzanden nu de zittende president Vjosa Osmani het parlement wil ontbinden en om nieuwe verkiezingen vraagt - de derde in krap een jaar.

Aanleiding vormt de mislukte herverkiezing van Osmani voor een tweede termijn door het parlement. Daarvoor werd niet het vereiste quorum gehaald. Volgens de president wordt de deadline voor haar herverkiezing niet gehaald. Osmani heeft al politieke partijen bijeengeroepen om een verkiezingsdatum te kiezen, aldus lokale media volgens het Duitse persbureau DPA.

Premier Albin Kurti van de sociaaldemocratische regeringspartij betwist Osmani's lezing. Hij noemt de ontbinding van het parlement ongrondwettig. De verwachting is nu dat het grondwettelijke hof zich zal uitspreken over de situatie.

Kosovo ging op 9 februari vorig jaar naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Kurti's partij, die de grootste werd, kon daarna geen coalitie vormen, waarna in december nieuwe verkiezingen volgden.