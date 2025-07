Tielen: jeugdzorg kan soms niet anders dan kind opsluiten

DEN HAAG (ANP) - Jeugdzorginstellingen kunnen soms niet anders dan een jongere tijdelijk opsluiten om de veiligheid van het kind en de medewerkers te garanderen, ziet staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, VVD). Het is wettelijk verboden om kinderen op te sluiten, maar volgens Tielen blijkt dat in de praktijk niet altijd haalbaar. "De onmacht die medewerkers voelen, waardoor ze zich gedwongen voelen om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen, een jongere opsluiten, daar moeten we een evenwicht in vinden."

Tielen weet dat het niet realistisch is om die onmacht helemaal weg te nemen. "Er zijn altijd situaties waar je niet vooraf over na hebt gedacht." Het kabinet overweegt nu tijdelijk opsluiten onder voorwaarden weer toe te staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om opsluiten in de slaapkamer 's nachts. Het kabinet zal in het najaar hier meer over bekendmaken, aldus de demissionaire staatssecretaris.