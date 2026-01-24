Libië sluit oliedeal met Total en ConocoPhillips van 20 miljard

TRIPOLI (ANP/RTR) - Libië heeft een overeenkomst gesloten met TotalEnergies uit Frankrijk en ConocoPhillips uit de Verenigde Staten om de eigen olieproductie op te voeren. De olieconcerns hebben een 25-jarige overeenkomst getekend met staatsbedrijf Waha Oil. Daar is meer dan 20 miljard dollar (16,9 miljard euro) aan buitenlandse investeringen mee gemoeid, meldde premier Abdulhamid al-Dbeibah op X.

Het doel van de deal is om de productiecapaciteit van Waha Oil op te voeren tot 850.000 vaten per dag. Een ingewijde zegt tegen persbureau Reuters dat het bedrijf nu doorgaans tussen de 340.000 en 400.000 vaten per dag produceert.

Volgens Dbeibah onderstreept de overeenkomst de sterkere band van Libië met internationale partners. Libië is een van de grootste olieproducenten in Afrika en lid van olieverbond OPEC. Maar de chaos en gevechten in het land na de val van dictator Muammar Kaddafi (2011) raakten de oliewinning en -verkoop en hebben internationale investeerders afgeschrikt.