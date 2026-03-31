Lichte stijging adviesprijzen benzine en diesel aan de pomp

EINDHOVEN (ANP) - De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel aan de Nederlandse pomp zijn dinsdag licht gestegen en blijven daarmee op recordniveaus. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de gemiddelde adviesprijs voor Euro95 nu 2,585 euro per liter en die voor diesel is gemiddeld 2,706 euro per liter.

Dat was maandag nog respectievelijk 2,571 en 2,682 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen hard omhooggegaan en dat is terug te zien bij tankstations. Voor de oorlog stond de adviesprijs voor Euro95 op ruim 2,28 euro en op 2,09 euro voor diesel.

De olieprijzen schommelden dinsdag rond het niveau van een dag eerder, toen de prijzen stegen. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie steeg licht tot 103 dollar en Brentolie klom 0,2 procent tot boven de 107 dollar per vat.