Inflatie stijgt naar 2,7 procent door hogere energieprijzen

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in maart 2,7 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee gestegen ten opzichte van de 2,4 procent in februari.

Het inflatiecijfer over maart is het eerste maandcijfer over de stijging van de consumentenprijzen sinds de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran, die eind februari begon. Door de oorlog in het olierijke Midden-Oosten, die de vijfde week is ingegaan, zijn de olie- en gasprijzen in maart hard gestegen.