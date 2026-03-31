Inflatie stijgt naar 2,7 procent door hogere energieprijzen

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 6:52
anp310326043 1
DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven in Nederland is in maart 2,7 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee gestegen ten opzichte van de 2,4 procent in februari.
Het inflatiecijfer over maart is het eerste maandcijfer over de stijging van de consumentenprijzen sinds de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran, die eind februari begon. Door de oorlog in het olierijke Midden-Oosten, die de vijfde week is ingegaan, zijn de olie- en gasprijzen in maart hard gestegen.
b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

5d8699a13f2f73b9fa0517fee62d3176,15d10b77

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

images

De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

de-foto-van-patricia-reichman-op-de-officiele-kandidatenlijst-van-de-gemeente-en-het-beeld-dat-reichman-naar-de-lokale-wijkkrant-stuurde

Wijkraadslid Leefbaar Rotterdam voerde campagne met AI-foto waarop ze een schoonheid lijkt. Leefbaar boos

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

20190831_blp506

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

