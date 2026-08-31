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Lichte stijging inflatie in Duitsland in augustus

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 14:27
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WIESBADEN (ANP) - De inflatie in Duitsland is in augustus licht gestegen naar 2,9 procent op jaarbasis, van 2,8 procent in juli. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van een voorlopige schatting. Daarmee wordt het weer wat waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort met een renteverhoging komt.
De inflatie in de grootste economie van Europa is daarmee naar het hoogste niveau sinds april gestegen. Die stijging komt vooral door hogere energie- en brandstofprijzen.
Dinsdag komen cijfers over de inflatie in Nederland en de eurozone. Economen houden er rekening mee dat de ECB bij zijn rentebesluit van 10 september de leenkosten verder verhoogt om de inflatie te beteugelen.
Voor Nederland wordt alom op een inflatie van 3,3 procent in augustus gerekend. Dat was nog 3,2 procent in juli.
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