Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten

Vraag een automobilist wat zijn auto kost en je hoort een tankbedrag. Toch is brandstof niet de grootste post. De wegenbelasting ook niet. En zelfs de autoverzekering, dit jaar de hardste stijger, haalt de eerste plaats niet. De duurste post van je occasion krijg je nooit als rekening thuisgestuurd — en precies daarom rekent bijna niemand hem mee.

Wat een auto per maand werkelijk kost

De totaalrekening is stevig. Voor een benzineauto, gerekend over tien jaar gebruik, zien de maandlasten er zo uit:

Kostenpost per maand Miniklasse Compacte klasse Kleine middenklasse Afschrijving (vast + variabel) € 121,50 € 151,50 € 224,50 Verzekeringen € 56,00 € 63,00 € 77,50 Motorrijtuigenbelasting € 33,00 € 44,00 € 67,00 Onderhoud en reparatie € 71,50 € 80,00 € 95,50 Brandstof € 88,00 € 93,50 € 108,00 Totaal € 370,00 € 432,00 € 572,00

Daarbij horen jaarkilometrages van 8.500 tot 11.000 kilometer en een benzineprijs van € 2,19 per liter. Boetes, parkeervergunningen en een garagebox zitten er niet in.

De verborgen hoofdprijs: waardeverlies

Kijk nog eens naar de bovenste regel. Afschrijving is met een derde tot bijna veertig procent van de maandlasten de grootste post — groter dan tanken, verzekeren of onderhoud. Toch verlaat er nooit een euro je rekening. Je merkt het pas bij verkoop, als het bod lager uitvalt dan je in je hoofd had.

Waardeverlies is de enige autokostenpost die je pas voelt op de dag dat je afscheid neemt

Een tweedehands auto is hierin wél gunstiger dan een nieuwe: de steilste waardedaling heeft de vorige eigenaar al betaald. Koop je een auto van vier jaar oud uit de compacte of kleine middenklasse en rijd je die vier jaar, dan ben je gemiddeld bijna twintig procent goedkoper uit dan met een nieuwe auto. Nul wordt het waardeverlies echter nooit.

Verzekering is de snelste stijger

De post die dit jaar het hardst oploopt, is de premie. In de eerste helft van 2026 betaalden autobezitters gemiddeld € 107,72 per maand: 13,4 procent meer dan in 2025 en ruim 44 procent meer dan in 2022. Beperkt casco steeg het hardst met bijna achttien procent, mede door duurdere ruitvervanging met sensoren en meer diefstal. Overstappen levert gemiddeld zo'n € 450 per jaar op.

Wie vier jaar bij dezelfde verzekeraar bleef, betaalt inmiddels bijna de helft meer dan toen

Belasting en benzine: twee wijzigingen om te weten

Sinds 1 juli 2026 wordt de motorrijtuigenbelasting berekend over de massa rijklaar, honderd kilo meer dan het oude ledig gewicht. Het bedrag zelf verandert daardoor niet: een benzineauto van 1.100 kilo rijklaar blijft rond € 126 per kwartaal kosten. Plug-inhybrides zijn per 1 januari hun mrb-korting kwijt en betalen het volle tarief; volledig elektrische auto's betalen 70 procent. De accijnskorting op benzine, diesel en lpg geldt heel 2026 nog, maar dat hield de pomp niet goedkoop: half augustus stond Euro 95 landelijk gemiddeld op € 2,33 per liter.

Rekenvoorbeeld: de gemiddelde occasion

Een gebruikte auto kostte begin 2026 gemiddeld € 18.750. Is die auto na vier jaar nog € 10.000 waard, dan verdampt er € 182 per maand aan waarde. Tel daar premie, wegenbelasting, onderhoud en brandstof bij op en je zit al ruim boven de € 500 — zonder ooit een rekening voor die grootste post te hebben gezien.

Feitelijk kader

Vaste kosten lopen door of je rijdt of niet: afschrijving, verzekering, wegenbelasting en periodiek onderhoud. Variabele kosten hangen aan je kilometers: brandstof, slijtage en reparaties. Huishoudens besteden gemiddeld 13,3 procent van hun uitgaven aan het bezit en gebruik van de auto. Kosten van een oprit, carport of parkeervergunning blijven in de meeste berekeningen buiten beeld.

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