Lidstaten willen financiële buffer in EU-begroting 2026

BRUSSEL (ANP) - Een meerderheid van de EU-lidstaten wil in de EU-begroting voor 2026 voldoende speelruimte houden voor onvoorziene gebeurtenissen. Het Europees Parlement voelt daar niet veel voor en wil nu al zoveel mogelijk budget vastleggen. De lidstaten en het parlement onderhandelen vrijdag om tot een definitief akkoord te komen.

In het licht van een onzekere wereld "hebben we meer dan ooit buffers nodig om op onvoorziene uitdagingen te kunnen reageren", zei de Nederlandse ambassadeur bij de EU vrijdag in een begrotingsvergadering met alle lidstaten.

Ook de EU-ambassadeurs van onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Zweden en Finland hamerden op het belang van financiële armslag.

Namens het Nederlandse kabinet drong de ambassadeur aan op een behoedzame begroting. "Velen van ons voeren nationaal moeilijke discussies over bezuinigingen. Ook in de Unie mogen wij onze ogen niet sluiten voor dit vraagstuk en moeten we scherpe keuzes maken", zei de ambassadeur.