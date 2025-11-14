Netbeheerders en bouwers zoeken 5000 technici voor stroomnet

DEN HAAG (ANP) - Voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet zoeken netbeheerders, aannemers en de overheid de komende vijf jaar 5000 extra technici. Daarvoor willen ze samen investeren in opleidingen en de begeleiding van nieuwe werknemers, meldt koepelorganisatie Netbeheer Nederland. Ze krijgen daarvoor een subsidie van 25 miljoen euro uit het Klimaatfonds.

Steeds meer bedrijven die een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting willen, komen op een wachtlijst omdat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnet. De komende jaren is daarom een forse uitbreiding nodig, maar tekorten aan technici vormen een van de obstakels.

Netbeheerders willen daarom samenwerken met roc's om voldoende technici opgeleid te krijgen. Met een speciaal voortraject hopen de partijen ook 1000 statushouders te werven voor een baan in de techniek. De 5000 extra technici zijn volgens Maarten Otto, voorzitter van Netbeheer Nederland, hard nodig. Maar hij wijst erop dat tot 2030 waarschijnlijk 30.000 mensen nodig zijn.