ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netbeheerders en bouwers zoeken 5000 technici voor stroomnet

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 11:55
anp141125133 1
DEN HAAG (ANP) - Voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet zoeken netbeheerders, aannemers en de overheid de komende vijf jaar 5000 extra technici. Daarvoor willen ze samen investeren in opleidingen en de begeleiding van nieuwe werknemers, meldt koepelorganisatie Netbeheer Nederland. Ze krijgen daarvoor een subsidie van 25 miljoen euro uit het Klimaatfonds.
Steeds meer bedrijven die een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting willen, komen op een wachtlijst omdat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnet. De komende jaren is daarom een forse uitbreiding nodig, maar tekorten aan technici vormen een van de obstakels.
Netbeheerders willen daarom samenwerken met roc's om voldoende technici opgeleid te krijgen. Met een speciaal voortraject hopen de partijen ook 1000 statushouders te werven voor een baan in de techniek. De 5000 extra technici zijn volgens Maarten Otto, voorzitter van Netbeheer Nederland, hard nodig. Maar hij wijst erop dat tot 2030 waarschijnlijk 30.000 mensen nodig zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

Loading