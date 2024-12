Liefdadigheidsorganisatie: 1 op 5 Duitsers leeft in armoede

BERLIJN (ANP/DPA) - Steeds meer Duitse huishoudens leven onder de armoedegrens vanwege de hoge huurprijzen en gestegen woonlasten. Dat meldt de Duitse liefdadigheidsinstelling Paritätische Gesamtverband. Als de woonkosten worden meegerekend leeft een op de vijf Duitsers in armoede, stelt de organisatie.

Volgens een rapport van de organisatie leven er 17,5 miljoen Duitsers onder de armoedegrens, ruim 20 procent van de bevolking. Dat zijn er 5,4 miljoen meer dan eerder werd aangenomen. De liefdadigheidsorganisatie komt tot deze cijfers door ook de woonkosten in de berekening mee te nemen. Veel huishoudens besteden meer dan een derde van hun inkomen aan woonlasten, sommigen zelfs meer dan de helft.

Volgens de organisatie blijven miljoenen mensen onzichtbaar in de gebruikelijke armoedestatistieken omdat hun woonkosten niet worden meegenomen. "Wie alleen naar het inkomen kijkt, maar niet naar het feit dat mensen steeds minder geld overhouden door hoge woonkosten, ziet de omvang van de armoede in Duitsland over het hoofd."

Paritätische Gesamtverband is een toonaangevende koepelorganisatie voor maatschappelijk welzijn in Duitsland.