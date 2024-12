“In 2025 zeker vredesonderhandelingen in Oekraïne.” Maar waar komen de grenzen?

Volgens een woordvoerder van het Oekraïense leger staan de Russen op slechts een paar kilometer van de stad Pokrovsk. Hun doel is om de volledige oblast Donetsk in te nemen, zodat Poetin sterker staat bij vredesonderhandelingen. "Over iets wat je niet in handen hebt, is het moeilijk onderhandelen."

De Russen hebben hun tactiek aangepast na een mislukte frontale aanval op de stad, vertelt defensiespecialist Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). "De Russen hebben er heel veel verliezen geleden en het lukte eigenlijk maar niet. Dus nu hebben ze een omtrekkende beweging ten zuiden van de stad gemaakt, op zoek naar een zwakke plek in de Oekraïense verdediging en die lijken ze nu te hebben gevonden. Dan zou je kunnen zeggen dat het een kwestie van tijd is voordat ze de stad innemen."

Strategisch belang

Pokrovsk is niet zomaar een stad; het is een cruciaal knooppunt van verbindingswegen en spoorlijnen. Het verlies ervan zou een flinke klap betekenen voor de Oekraïense verdediging in het gebied ten westen van Donetsk. Maar Oekraïne geeft zich niet zomaar gewonnen. "Ze zijn nog niet van plan de stad prijs te geven, dus het wordt nog even spannend," merkt Wijninga op. Het gevecht om Pokrovsk is intens, en beide partijen vechten fel om elk stukje grond.

Onderhandelingen in zicht?

Niet alleen Rusland, maar ook Oekraïne is gebaat bij het behouden van strategisch terrein met het oog op onderhandelingen. Koersk, de incursies op Russisch grondgebied – alles telt mee aan de onderhandelingstafel. Volgens Wijninga en verschillende Europese leiders is het duidelijk dat vredesbesprekingen in 2025 een reële mogelijkheid zijn. Toch blijft de uitkomst onzeker. Zoals Oekraïens president Volodymyr Zelensky eerder al aangaf: hij hoopt nog dit jaar een einde te maken aan de oorlog via diplomatieke weg.

De prijs van defensie

Terwijl de gevechten voortduren, worden ook in Nederland keuzes gemaakt. Volgens Wijninga is een forse verhoging van de defensie-uitgaven onvermijdelijk, iets wat NAVO-baas Mark Rutte nadrukkelijk bepleit. "We hebben dertig jaar lang flink bezuinigd op dingen die we nu weer gaan aanschaffen. Over kapitaalvernietiging gesproken", zegt de defensiespecialist. Dit geld zal ergens vandaan moeten komen. Voor Nederland en andere NAVO-landen betekent dit offers maken. Rutte opperde al bezuinigingen op gezondheidszorg, sociale zekerheid en pensioenen.

Bron: BNR