Lilly wil onder meer nieuwe afslankpil produceren in Katwijk

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Nederland onder meer een nieuwe afslankpil gaan produceren, waarvoor het volgend jaar in zowel Europa als de Verenigde Staten toestemming hoopt te krijgen om die op de markt te brengen. Het bedrijf kondigde maandag aan voor 3 miljard dollar (2,6 miljard euro) een fabriek te bouwen in de gemeente Katwijk, vlakbij Leiden.

Lilly heeft een pil ontwikkeld voor de behandeling van diabetes, maar ook voor overgewicht. De pil moet injecties vervangen. "Het onderzoeksprogramma is klaar, we staan op het punt om een registratie voor dit geneesmiddel aan te vragen", zegt Marco Frenken, manager van Lilly in Nederland. De farmaceut concurreert met onder meer het Deense Novo Nordisk op de afslankmarkt.

Volgens algemeen directeur David Ricks worden over een paar jaar in Katwijk pillen voor de behandeling van onder meer obesitas, hart- en vaatziekten en kanker geproduceerd. "We moeten onze productie snel opvoeren, om de wereld te voorzien van de oplossingen die we hebben gecreëerd", zei de Amerikaan in Den Haag.