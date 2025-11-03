ECONOMIE
Prijs naar Dolle Mina voor protest tegen geweld tegen vrouwen

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 18:22
anp031125154 1
LEIDEN (ANP) - De Joke Smitprijs gaat dit jaar naar de feministische beweging Dolle Mina. Aanhangers daarvan hebben de afgelopen maanden actie gevoerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat. De onderscheiding, bestaande uit een beeld en 10.000 euro, is maandag uitgereikt in Leiden.
Demissionair staatssecretaris Koen Becking, die over emancipatie gaat, noemt het "bewonderenswaardig hoe Dolle Mina met opvallende acties nog steeds aandacht weet te vragen voor onder meer de veiligheid van vrouwen".
De aanmoedigingsprijs voor vrouwenemancipatie ging naar schrijfster, actrice en activiste Nienke 's Gravemade. Zij schreef in augustus het gedicht Recht op de Nacht, naar aanleiding van de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude en eerder geweld tegen vrouwen. Het gedicht vormde de inspiratie voor protestacties, zoals Wij Eisen de Nacht Op. Daarbij eisten betogers maatregelen tegen geweld tegen vrouwen. 's Gravemade ontvangt 1000 euro.
'Prachtig en duidelijk statement'
Volgens de jury brengt 's Gravemade "met humoristische filmpjes op Instagram giftige mannelijkheid onder de aandacht". Het gedicht Recht op de Nacht is in de ogen van de juryleden "een prachtig en duidelijk statement dat massaal werd gedeeld".
De prijs van de overheid is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933-1981). De vorige winnaar was Agnes Samuel, die vrouwen van kleur aanmoedigt om de politiek in te gaan. Andere winnaars zijn oud-Kamerlid Mariëtte Hamer, onderzoekster Gloria Wekker en het maandblad Opzij. De aanmoedigingsprijs ging in 2017 naar het Nederlands voetbalelftal voor vrouwen, dat in dat jaar Europees kampioen was geworden.
