Maker van nachtkijkers profiteert van torenhoge defensiebudgetten

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 19:15
ATHENE (ANP) - Defensieconcern Theon International, beursgenoteerd in Amsterdam, profiteert flink van de politieke onrust en torenhoge defensiebudgetten in Europa. De in Athene gevestigde fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector ontving in de eerste negen maanden van het jaar voor 232,7 miljoen euro aan nieuwe orders. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
De bedrijfswinst ging met een derde omhoog tot 69,4 miljoen euro. De omzet kwam uit op een recordbedrag van ruim 279 miljoen euro, 26 procent meer dan vorig jaar. Theon verwacht dat de omzet in heel 2025 tussen de 435 miljoen en 445 miljoen euro uitkomt. Dat is aanzienlijk meer dan waar het bedrijf eerder van uitging.
Voor 2026 voorziet Theon een verdere groei op eigen kracht van minstens 20 procent. "We kijken vol vertrouwen vooruit", zegt topman Dimitris Parthenis in een toelichting. De beurskoers van Theon is sinds het begin van het jaar met 131 procent omhooggeschoten.
