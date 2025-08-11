Lithiumprijs flink omhoog nadat China grote mijn laat sluiten

GUANGZHOU (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van lithium is maandag flink gestegen, nadat het Chinese batterijconcern Contemporary Amperex Technology (CATL) de activiteiten in een grote mijn had stilgelegd. Het lijkt erop dat de Chinese overheid heeft ingegrepen om overcapaciteit in de economie aan te pakken.

Lithiumproducenten kampen met een wereldwijd overaanbod, verergerd door tegenvallende vraag naar elektrische voertuigen. Na het nieuws ging de prijs van lithium op de grondstoffenmarkt in het Chinese Guangzhou direct 8 procent omhoog, het maximum voor een handelsdag.

Het lot van de Jianxiawo-mijn van CATL, 's werelds grootste batterijproducent, was al weken onzeker. Er gingen geruchten dat de autoriteiten de vergunning niet wilden verlengen. De mijn is normaal goed voor ongeveer 6 procent van de wereldwijde productie. CATL heeft laten weten zich in te zetten voor een nieuwe vergunning. Mogelijk ligt het werk in de mijn maanden stil.