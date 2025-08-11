ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lithiumprijs flink omhoog nadat China grote mijn laat sluiten

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 7:49
anp110825039 1
GUANGZHOU (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van lithium is maandag flink gestegen, nadat het Chinese batterijconcern Contemporary Amperex Technology (CATL) de activiteiten in een grote mijn had stilgelegd. Het lijkt erop dat de Chinese overheid heeft ingegrepen om overcapaciteit in de economie aan te pakken.
Lithiumproducenten kampen met een wereldwijd overaanbod, verergerd door tegenvallende vraag naar elektrische voertuigen. Na het nieuws ging de prijs van lithium op de grondstoffenmarkt in het Chinese Guangzhou direct 8 procent omhoog, het maximum voor een handelsdag.
Het lot van de Jianxiawo-mijn van CATL, 's werelds grootste batterijproducent, was al weken onzeker. Er gingen geruchten dat de autoriteiten de vergunning niet wilden verlengen. De mijn is normaal goed voor ongeveer 6 procent van de wereldwijde productie. CATL heeft laten weten zich in te zetten voor een nieuwe vergunning. Mogelijk ligt het werk in de mijn maanden stil.
Vorig artikel

Willen we het eeuwige leven? Zou dat fijn zijn? Laat mij maar op tijd dood gaan

Volgend artikel

Nvidia en AMD staan deel inkomsten uit chips voor China af aan VS

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

ANP-510033763 (1)

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen

ANP-524300797

Video: Servische minister krijgt live op tv een beroerte