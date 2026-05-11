London Heathrow ziet minder passagiers door oorlog Midden-Oosten

LONDEN (ANP/AFP) - Minder vliegtuigpassagiers reisden in april via London Heathrow in vergelijking met een jaar geleden. Volgens de luchthaven is dit het gevolg van een verstoring in het wereldwijde vliegverkeer door de oorlog in het Midden-Oosten.

Het aantal passagiers op de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk is afgenomen tot 6,7 miljoen passagiers, 5,3 procent minder ten opzichte van april vorig jaar. Volgens topman Thomas Woldbye was april echter nog wel de drukste maand van het jaar tot nu toe.

Het aantal passagiers dat London Heathrow gebruikte als overstapluchthaven steeg met 10 procent. Daarin lijkt Londen wel te hebben geprofiteerd van de oorlog in het Midden-Oosten. Emirates, Etihad en Qatar Airways, luchtvaartmaatschappijen uit die regio, staan bekend om het verbinden van passagiers op langeafstandsvluchten. Doordat luchthavens uit de Golfregio niet konden worden gebruikt, lijken passagiers andere routes te hebben gekozen. Heathrow is een luchthaven met veel internationale verbindingen.