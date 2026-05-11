Wall Street terughoudend na Trumps afwijzing Iraans voorstel

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York lieten maandag bij de opening weinig beweging zien. Beleggers waren terughoudend na de verwerping van het Iraanse vredesvoorstel door de Amerikaanse president Donald Trump. In het voorstel, dat Trump als "volkomen onacceptabel" bestempelde, zou Iran onder meer hebben geëist dat er een einde moet komen aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 49.546 punten en de brede S&P 500-index een fractie hoger op 7399 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 26.216 punten. De S&P 500-index en de Nasdaq sloten vrijdag nog op nieuwe recordstanden, geholpen door een sterke Amerikaanse banengroei en stevige koerswinsten onder de chipbedrijven.

Intel won 5,6 procent. De chipfabrikant steeg vrijdag al 14 procent na berichten over een voorlopige deal tussen Intel en Apple voor de productie van chips voor de iPhone-maker.