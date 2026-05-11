ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter doet 15 juni uitspraak in zaak Marius Borg Høiby

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 15:25
anp110526117 1
OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby hoort zijn vonnis op 15 juni. De rechtbank van Oslo heeft dit tegenover het Noorse TV 2 bevestigd. Tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft het Noorse OM zeven jaar en zeven maanden gevangenisstraf geëist.
De 29-jarige Høiby stond eerder dit jaar terecht voor veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Høiby ontkent schuld aan de zwaarste feiten, maar heeft andere feiten wel bekend.
Høiby zit sinds 2 februari in voorarrest. De rechter heeft verzoeken om zijn vonnis thuis met een enkelband af te wachten afgewezen.
Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een vorige relatie. Zij trouwde in 2001 met kroonprins Haakon, met wie ze later meer kinderen kreeg. Høiby heeft geen titel en is geen officieel lid van het Noorse koninklijk huis.
loading

POPULAIR NIEUWS

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

71468666_m

Duiven verdienen eerherstel: veel slimmer en nuttiger dan hun slechte imago

d3600b45-3801-42d5-83f2-c2727729d2db-cover17

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

156838829_m

Toerisme: de 10 meest bezochte landen

73102548_m

Nieuwe kankerbehandeling maakt wetenschappers enthousiast: "We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien”

Loading