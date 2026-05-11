Rechter doet 15 juni uitspraak in zaak Marius Borg Høiby

OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby hoort zijn vonnis op 15 juni. De rechtbank van Oslo heeft dit tegenover het Noorse TV 2 bevestigd. Tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft het Noorse OM zeven jaar en zeven maanden gevangenisstraf geëist.

De 29-jarige Høiby stond eerder dit jaar terecht voor veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Høiby ontkent schuld aan de zwaarste feiten, maar heeft andere feiten wel bekend.

Høiby zit sinds 2 februari in voorarrest. De rechter heeft verzoeken om zijn vonnis thuis met een enkelband af te wachten afgewezen.

Høiby is de zoon van Mette-Marit uit een vorige relatie. Zij trouwde in 2001 met kroonprins Haakon, met wie ze later meer kinderen kreeg. Høiby heeft geen titel en is geen officieel lid van het Noorse koninklijk huis.