Loonverschil mannen en vrouwen in bedrijfsleven neemt verder af

DEN HAAG (ANP) - Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven is opnieuw afgenomen. Vorig jaar verdiende een vrouw gemiddeld 6,1 procent minder per uur, als rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld het soort functie en opleidingsniveau. Twee jaar eerder was dat nog 6,9 procent en tien jaar eerder bijna 10 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de overheid is het verschil een stuk kleiner. Vrouwelijke ambtenaren verdienden vorig jaar 1,7 procent minder dan mannelijke collega's, als weer rekening wordt gehouden met persoons-, baan- en werkgeverskenmerken. Daarmee is het verschil nog wel ongeveer even groot als in 2022, waardoor de in 2014 ingezette dalende trend ten einde is.

In het bedrijfsleven worden tot een leeftijd van 26 jaar vrouwen nog beter beloond, waarna het verschil steeds gunstiger uitpakt voor de man. Mannen van 60 jaar verdienen in het bedrijfsleven gemiddeld 9 euro meer per uur dan hun vrouwelijke collega's van dezelfde leeftijd. Bij de overheid is dit 4 euro. Daar verdienen vrouwen meer tot een leeftijd van 40 jaar.

Zonder rekening te houden met onder meer het soort functie en opleidingsniveau was het loonverschil in 2024 tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven 14,5 procent. Twee jaar eerder was dat nog 16,4 procent. Bij de overheid nam dit verschil af van 5,1 procent naar 4,5 procent.