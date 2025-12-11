ECONOMIE
Meer meldingen van kindermisbruik, vooral online

Samenleving
door Redactie
donderdag, 11 december 2025 om 6:33
bijgewerkt om donderdag, 11 december 2025 om 7:07
anp111225050 1
Het aantal meldingen van kindermisbruik is in vier jaar met 20 procent toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de Monitor seksueel geweld tegen kinderen 2020-2024. In die periode steeg het aantal meldingen geregistreerd door de politie van 3010 naar 3690 per jaar. Vooral het onlinemisbruik neemt toe, zoals grooming en het verspreiden van naaktbeelden.
Volgens Nationaal Rapporteur Conny Rijken is de drempel voor daders online lager. Dat de onlineplatforms een rol spelen om dit tegen te gaan is helder, hoe die rol er in de praktijk uitziet is nog niet helemaal duidelijk.
Ook het aantal meldingen over beeldmateriaal van kindermisbruik is toegenomen. In 2024 waren er ruim 70.000 meldingen. Dit is bijna twee keer zoveel als in 2021. Volgens het rapport komt dit doordat meer minderjarigen onder dwang of misleiding zelf beelden maken.
Toename
Hoewel veel jongeren die met online seksueel misbruik of intimidatie te maken krijgen dit niet bij de politie melden, signaleert de monitor toch een duidelijke stijging in het aantal aangiftes. De toename in meldingen is volgens de onderzoekers niet uitsluitend negatief: door de toegenomen maatschappelijke aandacht lijkt de drempel om over seksueel misbruik te praten lager te worden. Ook worden zaken vaker vervolgd en komen meer verdachten voor de rechter.
Een aanzienlijk deel van de verdachten is zelf minderjarig. 26 procent van degenen die bij de politie in beeld zijn, is jonger dan 18 jaar.
