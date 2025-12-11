Queer kinderen steeds minder veilig, waarschuwt kinderombudsman

DEN HAAG (ANP) - Kinderen die lhbtqia+ zijn, kunnen steeds minder vaak vrij en veilig opgroeien. Ze worden gepest, bedreigd en aangevallen, en ze voelen zich niet genoeg gesteund door leraren. Hun rechten staan steeds vaker onder druk, waarschuwt Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Volgens Kalverboer kampen queer kinderen met veel onveiligheid in hun dagelijks leven. Ze wijt dit mede aan "scherpe uitspraken door politici", maar laat in het midden om welke uitspraken en welke politici het gaat.

Volgens de kinderombudsman vertellen de kinderen "dat ze zich onvoldoende beschermd voelen en het gevoel hebben onzichtbaar te moeten zijn om veilig op te groeien. Dat mogen we niet accepteren."

Medische ingrepen

Kalverboer zegt ook dat er soms niet naar de kinderen wordt geluisterd. Zo moeten intersekse kinderen, die zowel mannelijke als vrouwelijke lichamelijke kenmerken kunnen hebben, volgens haar "ingrijpende medische en chirurgische behandelingen ondergaan" terwijl ze dat helemaal niet willen.

De kinderombudsman wil dat leerkrachten en zorgmedewerkers beter leren omgaan met deze groep kinderen. Ook vindt ze dat er meer genderneutrale toiletten en meer inclusief lesmateriaal op scholen moeten komen.