L'Oréal-erfgename (71) stapt uit raad van bestuur

CLICHY (ANP) - Françoise Bettencourt Meyers, de rijkste vrouw van Europa en erfgename en kleindochter van de oprichter van L'Oréal, stapt uit de raad van bestuur van het cosmeticabedrijf. De 71-jarige Bettencourt Meyers zit al 28 jaar in de raad en is sinds 2020 vicevoorzitter. Haar zoon Jean-Victor Meyers moet die functie in april overnemen, meldt het bedrijf bij het bekendmaken van de jaarresultaten.

Bettencourt Meyers verlaat de raad van bestuur als aandeelhouders van L'Oréal tijdens de aandeelhoudersvergadering op 29 april instemmen met het voorstel. Alle bestuursleden hebben hiervoor al unaniem goedkeuring gegeven volgens L'Oréal. Jean-Victor en haar andere zoon Nicolas zitten al in het bestuur. Bettencourt Meyers wil dat de holdingmaatschappij van de familie ook in de raad van bestuur komt. Holdingmaatschappij Téthys is de grootste aandeelhouder van L'Oréal.