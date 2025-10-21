ECONOMIE
L'Oréal zegt interesse te hebben in aandeel Armani

dinsdag, 21 oktober 2025 om 21:20
CLICHY (ANP/AFP) - Het Franse cosmeticaconcern L'Oréal is geïnteresseerd in een aandeel in Armani, terwijl het bedrijf tegelijkertijd doorgaat met de miljardenovername van de beautytak van Kering. "De overname van Kerings beauty-activiteiten verandert niets aan onze intentie om deel uit te maken van Armani", zei L'Oréal-topman Nicolas Hieronimus tegen de Franse krant Le Figaro.
Gucci-moederbedrijf Kering en L'Oréal maakten de deal, waarmee 4 miljard euro gemoeid is, zondag bekend. Door de overeenkomst neemt L'Oréal onder meer het parfummerk Creed over.
De in september overleden Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani heeft in zijn testament plannen opgenomen om een belang in zijn modehuis Armani te verkopen aan een groot luxeconcern. Daarbij noemde hij onder meer L'Oréal als potentiële koper.
L'Oréal heeft dinsdag ook cijfers bekendgemaakt. De omzet van het bedrijf steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent naar 10,3 miljard euro.
