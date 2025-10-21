Bloomberg: Europa en Oekraïne werken aan vredesplan

KYIV (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Europese landen werken met Oekraïne aan een vredesplan met twaalf punten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De landen sturen onder meer aan op een vredescommissie met de Amerikaanse president Donald Trump als voorzitter. Die moet toezien op de uitvoering van het initiatief. Ook Trumps vredesplan voor Gaza voorziet in de oprichting van zo'n 'peace board'.

Andere punten zijn het bevriezen van de frontlinie, een wapenstilstand en veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Ook moet het land financiële steun krijgen om oorlogsschade te herstellen en uitzicht op snelle toetreding tot de EU.

Onderhandelen

Sancties tegen Rusland moeten volgens het plan geleidelijk worden afgebouwd. De circa 300 miljard dollar aan bevroren tegoeden van de Russische centrale bank zou alleen onder voorwaarden worden vrijgegeven. Rusland zou daarvoor moeten meebetalen aan de wederopbouw van Oekraïne.

Daarnaast moeten Rusland en Oekraïne gaan onderhandelen over het bestuur van bezette gebieden, die door Europa of Oekraïne niet erkend zullen worden als Russisch grondgebied.

Regering-Trump

Bronnen benadrukken wel dat nog wordt gewerkt aan het plan. De inhoud kan dus nog veranderen. Als er een voorstel ligt, is ook steun nodig van de regering-Trump. Mogelijk gaat deze week een Europese delegatie naar de VS.

Trump probeert al langer vrede te sluiten in Oekraïne en ontmoette de Russische leider Vladimir Poetin in augustus in Alaska. Dat leidde niet tot een doorbraak.

Eerdere voorwaarden

De Amerikaanse president gaf vorige week na een telefoongesprek met Poetin aan dat hij naar Hongarije zou gaan voor een nieuwe ontmoeting met zijn ambtsgenoot. Dinsdag kwamen er echter berichten uit het Witte Huis dat er toch geen plannen zijn voor een bijeenkomst op korte termijn.

Rusland had de VS in het weekend laten weten dat het vasthoudt aan eerdere voorwaarden voor een vredesdeal, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Rusland zou onder meer de volledige Donbas opeisen in Oost-Oekraïne.