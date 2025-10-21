ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bontenbal miste bij SGP en CU 'profetische stem' richting Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 21:22
anp211025199 1
DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal kan "ook vanuit de bijbel" niet begrijpen dat de SGP en ook de ChristenUnie niet kritischer zijn geweest over het geweld van Israël in Gaza. Dat zei hij in een verkiezingsdebat tussen de christelijke partijen van het Nederlands Dagblad.
"Als je zegt voor joods-christelijke waarden op te komen, als je zegt voor internationaal recht te staan, dan kan je uiteindelijk daar niet selectief in zijn", zei Bontenbal. "Ik kan het moeilijk rijmen met de joods-christelijke cultuur die wij belangrijk vinden, maar ook met de theologie en de bijbel zelf, om hier zomaar overheen te gaan."
Als ergens woede klinkt over onrecht, dan is het wel in de bijbel, zei de CDA-leider. Die "profetische stem" heeft Bontenbal gemist bij zijn christelijke collega's, die hij vooral een "romantische Israël-liefde" hoort koesteren. "Ik snap: wat op 7 oktober is gebeurd, is verschrikkelijk. Maar wat er vervolgens is gebeurd, daar kunnen we ook niet van wegkijken."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading