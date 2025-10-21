Bontenbal miste bij SGP en CU 'profetische stem' richting Israël

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal kan "ook vanuit de bijbel" niet begrijpen dat de SGP en ook de ChristenUnie niet kritischer zijn geweest over het geweld van Israël in Gaza. Dat zei hij in een verkiezingsdebat tussen de christelijke partijen van het Nederlands Dagblad.

"Als je zegt voor joods-christelijke waarden op te komen, als je zegt voor internationaal recht te staan, dan kan je uiteindelijk daar niet selectief in zijn", zei Bontenbal. "Ik kan het moeilijk rijmen met de joods-christelijke cultuur die wij belangrijk vinden, maar ook met de theologie en de bijbel zelf, om hier zomaar overheen te gaan."

Als ergens woede klinkt over onrecht, dan is het wel in de bijbel, zei de CDA-leider. Die "profetische stem" heeft Bontenbal gemist bij zijn christelijke collega's, die hij vooral een "romantische Israël-liefde" hoort koesteren. "Ik snap: wat op 7 oktober is gebeurd, is verschrikkelijk. Maar wat er vervolgens is gebeurd, daar kunnen we ook niet van wegkijken."