ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

LTO Nederland kritisch op Europees plan voor kunstmest

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 17:32
anp190526144 1
DEN HAAG (ANP) - LTO Nederland is kritisch op een Europees plan om boeren te helpen met de stijgende prijzen van kunstmest. De Europese Commissie maakte dinsdag bekend voor de zomer geld vrij te willen maken voor boeren die het hardst getroffen worden door de hoge kunstmestprijzen, die het gevolg zijn van de afsluiting van de Straat van Hormuz.
Het geld daarvoor moet worden vrijgemaakt uit het bestaande landbouwbudget. De land- en tuinbouworganisatie heeft "lage verwachtingen bij de effectiviteit hiervan, omdat die middelen nu juist al onder andere worden ingezet voor vergroening van de land- en tuinbouw en compensatie dus ten koste zal gaan van deze maatregelen", aldus LTO.
Volgens LTO is de meest voor de hand liggende oplossing tegen de stijgende kunstmestprijzen om dierlijke mest beter te benutten. Die optie laat de Europese Commissie volgens LTO echter buiten beschouwing. De organisatie stelt dat hierdoor een onnodige afhankelijkheid van kunstmest in stand blijft.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

Loading