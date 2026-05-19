LTO Nederland kritisch op Europees plan voor kunstmest

DEN HAAG (ANP) - LTO Nederland is kritisch op een Europees plan om boeren te helpen met de stijgende prijzen van kunstmest. De Europese Commissie maakte dinsdag bekend voor de zomer geld vrij te willen maken voor boeren die het hardst getroffen worden door de hoge kunstmestprijzen, die het gevolg zijn van de afsluiting van de Straat van Hormuz.

Het geld daarvoor moet worden vrijgemaakt uit het bestaande landbouwbudget. De land- en tuinbouworganisatie heeft "lage verwachtingen bij de effectiviteit hiervan, omdat die middelen nu juist al onder andere worden ingezet voor vergroening van de land- en tuinbouw en compensatie dus ten koste zal gaan van deze maatregelen", aldus LTO.

Volgens LTO is de meest voor de hand liggende oplossing tegen de stijgende kunstmestprijzen om dierlijke mest beter te benutten. Die optie laat de Europese Commissie volgens LTO echter buiten beschouwing. De organisatie stelt dat hierdoor een onnodige afhankelijkheid van kunstmest in stand blijft.