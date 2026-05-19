Fortnite keert na bijna zes jaar terug in App Store van Apple

CARY (ANP/AFP) - Het populaire spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het onlineschietspel werd in 2020 verwijderd, nadat ontwikkelaar Epic Games had geprobeerd om het betaalsysteem van Apple te omzeilen. Epic Games wilde met een eigen betaalsysteem voorkomen dat Apple bij zogeheten in-app-aankopen van spelers een commissie zou opstrijken. Maar omdat dit tegen de regels van Apple was, werd het spel verwijderd.

Epic Games en Apple zijn hierover al jaren in een juridische strijd verwikkeld. Dat het spel nu terugkeert in de App Store is omdat Epic Games ervan overtuigd is dat de techreus niet lang meer deze commissie kan blijven eisen, schrijft de spelletjesmaker op de website. Epic Games zegt "vol vertrouwen" te zijn dat het de rechtszaak tegen Apple wint.

"Fortnite is terug in de Apple App Store nu de laatste ronde in de rechtszaak tussen Epic en Apple nadert", zegt topman van Epic Tim Sweeney op X.