ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fortnite keert na bijna zes jaar terug in App Store van Apple

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 17:33
anp190526145 1
CARY (ANP/AFP) - Het populaire spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het onlineschietspel werd in 2020 verwijderd, nadat ontwikkelaar Epic Games had geprobeerd om het betaalsysteem van Apple te omzeilen. Epic Games wilde met een eigen betaalsysteem voorkomen dat Apple bij zogeheten in-app-aankopen van spelers een commissie zou opstrijken. Maar omdat dit tegen de regels van Apple was, werd het spel verwijderd.
Epic Games en Apple zijn hierover al jaren in een juridische strijd verwikkeld. Dat het spel nu terugkeert in de App Store is omdat Epic Games ervan overtuigd is dat de techreus niet lang meer deze commissie kan blijven eisen, schrijft de spelletjesmaker op de website. Epic Games zegt "vol vertrouwen" te zijn dat het de rechtszaak tegen Apple wint.
"Fortnite is terug in de Apple App Store nu de laatste ronde in de rechtszaak tussen Epic en Apple nadert", zegt topman van Epic Tim Sweeney op X.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

Loading