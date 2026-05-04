LTO vraagt overheid om extra steun voor boeren in energiecrisis

DEN HAAG (ANP) - LTO Nederland roept de Nederlandse overheid op tot meer steunmaatregelen voor boeren om de gestegen energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Volgens de belangenorganisatie voor boeren en tuinders is de huidige nationale inzet onvoldoende. "De circa 25 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt, staat in geen verhouding tot de daadwerkelijke kostenstijgingen."

De Europese Commissie kwam vorige week wel met een versoepeling van de staatssteunregels, wat lidstaten in staat moet stellen om makkelijker met steun te komen voor door de energiecrisis getroffen sectoren. LTO zegt die stap te verwelkomen en vindt "dat Nederland niet kan achterblijven".

"Boeren en tuinders in heel Europa kunnen de sterk gestegen kosten voor energie, brandstof en kunstmest nauwelijks doorberekenen in de markt. Als andere lidstaten hun sectoren vervolgens wél ruimhartiger ondersteunen, komt de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers verder onder druk te staan", betoogt de boerenclub maandag.