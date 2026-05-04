Iran noemt verlaten OPEC door VAE 'wraakzuchtige reactie'

DUBAI (ANP/RTR) - Het verlaten van de OPEC door de Verenigde Arabische Emiraten als "negatieve of wraakzuchtige reactie op leden is niet constructief", heeft een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag gezegd. De reactie volgt op de aankondiging van de VAE om het oliekartel te verlaten.

De woordvoerder voegde er nog aan toe dat Iran zijn verplichtingen binnen de OPEC zal nakomen. Iran vindt daarnaast het gedrag van de VAE "ongepast", omdat het Israël en de Verenigde Staten steunt in de oorlog tegen het land.

Minister van Energie van de VAE, Suhail Al Mazrouei, liet juist weten dat zijn land OPEC en OPEC+ in goede harmonie heeft verlaten en zal blijven samenwerken met de groep. Sultan Al Jaber, topman van de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), stelde eerder op de dag dat het verlaten van de OPEC vooral nationale belangen diende. Volgens hem is het een strategische beslissing voor de lange termijn.