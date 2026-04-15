ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchthaven Frankfurt ziet forse daling passagiers Midden-Oosten

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 9:43
anp150426110 1
FRANKFURT (ANP) - Het aantal passagiers richting het Midden-Oosten vanaf de luchthaven van Frankfurt is flink gedaald. In maart kelderde het aantal reizigers op vluchten naar die regio met 68,6 procent. Dat meldt de luchthaven in zijn cijfers over maart.
Passagiers hebben sinds de oorlog in het Midden-Oosten is begonnen veel minder opties om richting die regio te vliegen. Meerdere vliegtuigmaatschappijen hebben vluchten geschrapt zolang de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt. Zo vliegt Lufthansa, dat veelvuldig gebruikmaakt van de luchthaven in Frankfurt, voorlopig nog niet richting Dubai en Tel Aviv. Ook KLM liet eerder al weten dat het in ieder geval tot in juni niet op Dubai vliegt.
Frankfurt Airport behoort tot de grootste luchthavens van Europa, samen met onder meer Londen Heathrow, Istanbul Airport, Parijs-Charles de Gaulle en Schiphol.
loading

ANP-539032592

129366290_m

hq720

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

generated-image (6)

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

Loading