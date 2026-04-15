VN-waakhond ziet toename nucleaire activiteiten Noord-Korea

SEOUL (ANP/AFP) - Noord-Korea is bezig met een "zeer ernstige uitbreiding" van zijn vermogen om kernwapens te produceren, waarschuwt de chef van de VN-atoomwaakhond Rafael Grossi. Volgens hem nemen de activiteiten bij een reactor die wordt gebruikt om uranium te verrijken snel toe.

Het gaat volgens Grossi, het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), vooral om de reactor van Yongbyon. Die werd eerder stilgelegd na gesprekken met de Verenigde Staten, maar later werden de activiteiten weer opgestart. Het verrijken van uranium dat daar kan gebeuren vormt een belangrijke stap in het ontwikkelen van kernwapens.

Het IAEA constateert nu dat meerdere faciliteiten van Yongbyon in hoog tempo in gebruik worden genomen. Grossi zei op bezoek in Zuid-Korea dat de Noord-Koreanen met die productiecapaciteiten naar schatting enkele tientallen kernkoppen kunnen bouwen.

Noord-Korea voerde in 2006 zijn eerste test met een atoombom uit en staat sindsdien onder sancties van de Verenigde Naties.