Luchtvaart wil minder dronken passagiers vanwege wangedrag

DEN HAAG (ANP) - Luchtvaartorganisaties willen dat passagiers niet te veel drinken en denken daarom na over aanpassingen aan hun alcoholbeleid. Een idee dat in elk geval op tafel ligt, is een waarschuwing op de gesealde verpakkingen voor alcohol op luchthavens. Dat staat in een 'roadmap' die minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) donderdag heeft gedeeld met de Tweede Kamer.

Wangedrag in vliegtuigen is de afgelopen jaren toegenomen, met dronken passagiers als belangrijke oorzaak. Door "matiging van het alcoholgebruik" willen de luchtvaartorganisaties het aantal ordeverstoringen terugbrengen.

Behalve Karremans' ministerie hebben onder meer Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de Koninklijke Marechaussee, het OM en vakbonden meegewerkt aan het document. De organisaties zoeken een "evenwicht" tussen de "gastvrijheidsdiensten" op luchthavens en in vliegtuigen aan de ene kant en de veiligheid in de lucht aan de andere kant. Welke maatregelen ze verder overwegen, is niet bekend.