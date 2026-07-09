ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtvaart wil minder dronken passagiers vanwege wangedrag

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 17:13
anp090726143 1
DEN HAAG (ANP) - Luchtvaartorganisaties willen dat passagiers niet te veel drinken en denken daarom na over aanpassingen aan hun alcoholbeleid. Een idee dat in elk geval op tafel ligt, is een waarschuwing op de gesealde verpakkingen voor alcohol op luchthavens. Dat staat in een 'roadmap' die minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) donderdag heeft gedeeld met de Tweede Kamer.
Wangedrag in vliegtuigen is de afgelopen jaren toegenomen, met dronken passagiers als belangrijke oorzaak. Door "matiging van het alcoholgebruik" willen de luchtvaartorganisaties het aantal ordeverstoringen terugbrengen.
Behalve Karremans' ministerie hebben onder meer Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de Koninklijke Marechaussee, het OM en vakbonden meegewerkt aan het document. De organisaties zoeken een "evenwicht" tussen de "gastvrijheidsdiensten" op luchthavens en in vliegtuigen aan de ene kant en de veiligheid in de lucht aan de andere kant. Welke maatregelen ze verder overwegen, is niet bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 575301556

Hieraan kun je merken dat je vader of moeder narcist is

images

Ultrarechtse leugenaar is een paar dagen wethouder en krijgt 50.000 euro wachtgeld.

Scherm­afbeelding 2026-07-09 om 06.26.15

Chantage: Amerikaanse troepen blijven in Europa in ruil voor Groenland

shutterstock_1477200041

Na de recordjuni: hoe groot is de kans op nóg een hittegolf deze zomer?

shutterstock_2495063787

Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

shutterstock_2541042231

Zwitserland op kop: In deze landen betaal je het meest voor een etentje

Loading