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Pogačar wint zware Pyreneeënrit in Tour en verovert het geel

Sport
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 17:23
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GAVARNIE-GÈDRE (ANP) - Tadej Pogačar heeft de zesde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven en daarmee de gele trui veroverd. De 27-jarige renner van UAE Team Emirates maakte het verschil op de Tourmalet, een beklimming van de buitencategorie, en ook op de slotklim naar het Franse Gavarnie-Gèdre was hij veruit de beste.
Voor de Sloveense wereldkampioen is het zijn tweede ritzege in deze editie, waarmee hij zijn totaal op 23 etappeoverwinningen in de Ronde van Frankrijk brengt. Maandag won hij al de derde etappe.
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