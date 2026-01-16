Luchtvaartautoriteit EU adviseert niet boven Iran te vliegen

KEULEN (ANP/RTR) - De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft Europese luchtvaartmaatschappijen opgeroepen het luchtruim van Iran te mijden. De EASA kwam vrijdag met dit advies vanwege de aanhoudende spanningen en dreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump met militaire acties in Iran.

"De aanwezigheid en mogelijke inzet van een breed scala aan wapens en luchtverdedigingssystemen, in combinatie met onvoorspelbare reacties van staten", vormen een groot risico voor de burgerluchtvaart, aldus de EASA.

KLM meldde donderdag helemaal niet meer over Iran te vliegen. Dat deed de luchtvaartmaatschappij soms bij de vlucht van Singapore naar Schiphol, maar nu dus niet meer. Het Duitse Lufthansa mijdt ook het luchtruim van Iran en schrapte de vluchten naar de hoofdstad Teheran.