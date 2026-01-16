ECONOMIE
OpenAI begint test met advertenties in ChatGPT

door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 21:25
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil binnenkort advertenties aan gebruikers van de populaire chatbot laten zien. Het bedrijf meldt de komende weken te beginnen met het testen van het aanbieden van reclames onder gebruikers in de Verenigde Staten.
Amerikanen met een account die de gratis versie of een nieuw, goedkoper abonnement van 8 dollar per maand gebruiken, krijgen de advertenties te zien. De duurdere abonnementen blijven reclamevrij. Volgens OpenAI komen de reclames onder de antwoorden van ChatGPT te staan als er op basis van het gesprek een relevant gesponsord product of dienst is. De advertenties zouden duidelijk te herkennen zijn.
Tijdens de test zien gebruikers die zeggen jonger dan 18 jaar te zijn geen reclames. Ook als de chatbot denkt dat iemand minderjarig is, komen er geen advertenties. Ook komen ze niet te staan bij gevoelige onderwerpen zoals gezondheid, mentale gezondheid of politiek, aldus het bedrijf.
