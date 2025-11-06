ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtvaartautoriteit VS werkt aan krimpplan om shutdown

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 17:22
anp061125182 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA werkt aan een plan om het aantal vluchten op veertig drukke luchthavens in de Verenigde Staten met 10 procent te verminderen. De ingreep is een gevolg van de shutdown, waarbij de federale overheid stopt met vrijwel alle betalingen, omdat er in het Congres geen begrotingsakkoord is. Hierdoor zitten duizenden luchtverkeersleiders zonder salaris.
FAA-topman Bryan Bedford heeft bestuurders van grote luchtvaartmaatschappijen gezegd dat het aantal vluchten vrijdag met 4 procent omlaag moet. Die verlaging loopt volgende week uit tot 10 procent. Internationale vluchten blijven gespaard.
Maatschappijen moeten onder grote druk hun vliegplannen aanpassen. Ze krijgen tegelijk veel vragen van bezorgde passagiers. De shutdown, de langste in de geschiedenis, heeft al langer gevolgen voor de luchtvaart doordat meer luchtverkeersleiders zich ziek melden. Luchtvaartmaatschappijen schatten dat dit zeker 3,2 miljoen reizigers heeft geraakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

ANP-464795223

Iraanse kindbruid wordt geëxecuteerd, tenzij ze 93.000 pond aan 'bloedgeld' betaalt

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading