Luchtvaartautoriteit VS werkt aan krimpplan om shutdown

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA werkt aan een plan om het aantal vluchten op veertig drukke luchthavens in de Verenigde Staten met 10 procent te verminderen. De ingreep is een gevolg van de shutdown, waarbij de federale overheid stopt met vrijwel alle betalingen, omdat er in het Congres geen begrotingsakkoord is. Hierdoor zitten duizenden luchtverkeersleiders zonder salaris.

FAA-topman Bryan Bedford heeft bestuurders van grote luchtvaartmaatschappijen gezegd dat het aantal vluchten vrijdag met 4 procent omlaag moet. Die verlaging loopt volgende week uit tot 10 procent. Internationale vluchten blijven gespaard.

Maatschappijen moeten onder grote druk hun vliegplannen aanpassen. Ze krijgen tegelijk veel vragen van bezorgde passagiers. De shutdown, de langste in de geschiedenis, heeft al langer gevolgen voor de luchtvaart doordat meer luchtverkeersleiders zich ziek melden. Luchtvaartmaatschappijen schatten dat dit zeker 3,2 miljoen reizigers heeft geraakt.