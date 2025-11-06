Dassen: Volt wordt een 'progressief kompas' in de oppositie

DEN HAAG (ANP) - Laurens Dassen houdt met zijn partij Volt naar alle waarschijnlijkheid nog maar één zetel over en wil daarmee een "progressief kompas" worden in de oppositie. Voorafgaand aan zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees (D66) zei hij te hopen op een "breed meerderheidskabinet" van D66, VVD, CDA en GroenLinks-PvdA.

"Waarbij we natuurlijk wel moeten oppassen dat het niet een zoutloos middenkabinet gaat worden. Want dat is weer de problemen vooruitschuiven. Dat hebben we inmiddels wel lang genoeg gezien", waarschuwt Dassen.

Dat zijn partij bij de verkiezingen vermoedelijk van twee zetels naar één is gegaan, is "een klap". Dat zal ook betekenen dat Dassen scherper moet kiezen welke onderwerpen hij wel en niet aandacht geeft. Want voor een eenmansfractie is het moeilijk om alle debatten bij te wonen. "Die puzzel zijn we nog aan het leggen."