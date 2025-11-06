Brown: verlies liever titel dan kiezen tussen Norris en Piastri

SÃO PAULO (ANO/RTR) - Teambaas Zak Brown van Formule 1-renstal McLaren weigert een van zijn twee coureurs voor te trekken in de eindfase van het wereldkampioenschap. "Ik verlies nog liever de titel dan dat ik moet kiezen tussen een van mijn twee coureurs", zegt de Amerikaan in de podcast 'Beyond the Grid'.

McLaren won dit jaar al de constructeurstitel en de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri leiden in het individuele kampioenschap. De Brit Norris heeft 1 punt meer dan de Australiër Piastri. Max Verstappen staat 36 punten achter, maar de coureur van Red Bull heeft in de laatste vijf races veel punten ingelopen en is nog volop in de race voor zijn vijfde wereldtitel.

"We hebben twee coureurs die het wereldkampioenschap willen winnen. We spelen het aanvallend en niet defensief. Ik ga niet tegen een van mijn coureurs zeggen: ik weet dat je droomt van de wereldtitel, maar we hebben een muntje gegooid en jij zult het dit jaar niet worden. Vergeet het maar, zo racen wij niet."