Luchtvaartmaatschappijen dalen op beurzen door sluiting Heathrow

AMSTERDAM (ANP) - De Europese luchtvaartmaatschappijen stonden vrijdag onder druk op de aandelenmarkten. De Londense luchthaven Heathrow blijft de hele dag dicht door een grote stroomstoring als gevolg van een brand in een nabijgelegen transformatorstation. Heathrow is de drukste luchthaven van West-Europa en de sluiting zorgt voor grote verstoringen van het internationale vliegverkeer.

In Londen verloor IAG ruim 2 procent. Luchtvaartmaatschappij British Airways, onderdeel van IAG, waarschuwde voor een aanzienlijke impact van de sluiting van Heathrow. Air France-KLM zakte ook meer dan 2 procent in Amsterdam en in Frankfurt daalde Lufthansa ruim 1 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 914,17 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 878,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,4 procent.