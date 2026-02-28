Luchtvaartmaatschappijen schrappen vluchten naar Midden-Oosten

LONDEN (ANP/RTR) - Luchtvaartmaatschappijen verspreid over de wereld schrappen zaterdag vluchten naar het Midden-Oosten om de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran. KLM schrapte bijvoorbeeld een vlucht naar Tel Aviv. Andere grote maatschappijen kwamen met soortgelijke maatregelen.

Air France heeft besloten bijvoorbeeld ook niet naar Beiroet in Libanon te vliegen en Lufthansa schortte voor de komende dagen vluchten naar Tel Aviv, Beiroet, Oman en Dubai op. Japan Airlines annuleerde zaterdag een vlucht van Tokio Haneda naar Doha in Qatar, evenals een retourvlucht op zondag. Wizz Air stopt met onmiddellijke ingang met vluchten van en naar Israël, Dubai, Abu Dhabi en Amman.

Verschillende maatschappijen hebben ook aangekondigd bepaalde luchtruimen van landen de komende tijd te mijden. Zo vliegt Lufthansa tot 7 maart niet meer door het Israëlische, Libanese, Jordaanse, Iraakse en Iraanse luchtruim. Virgin Atlantic meldde dat het tijdelijk het Iraakse luchtruim zal vermijden.