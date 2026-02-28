Berendsen en Yeşilgöz brengen bezoek aan Oekraïne

KYIV (ANP) - Ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) zijn zaterdag in Oekraïne aangekomen. Het is hun eerste buitenlandse reis na hun aantreden begin deze week. Het bezoek is bedoeld om solidariteit te tonen en duidelijk te maken dat de steun aan Oekraïne onverminderd zal doorgaan.

Naast gesprekken met hun collega's staat er ook een ontmoeting gepland met president Volodymyr Zelensky. Verder gaat minister Berendsen langs bij een getroffen energiecentrale. De energie-infrastructuur wordt dagelijks bestookt door de Russen met raketten en drones. Veel mensen zitten daardoor in de kou.

Sinds de oorlog vier jaar geleden begon met de Russische inval, geeft Nederland hulp aan Oekraïne. Ook het nieuwe kabinet maakt jaarlijks 3,5 miljard euro aan steun vrij voor Kyiv. Vorig jaar heeft Nederland voor ongeveer 5,6 miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne gegeven.